الصين تكشف عن دبابة بمواصفات نوعية.. ما ميزاتها؟

كشفت الصين، “عن نسخة جديدة لدبابة VT-4 التي تصدر إلى الخارج، مخصصة لمكافحة مختلف أنواع الطائرات المسيرة”.

وبحسب صحيفة “روسيسكايا غازيتا”، أشار “يوري ليامين” كبير الباحثين في المركز الروسي للاستراتيجيات والتقنيات، “إلى أن الصين تُولي تقليديا اهتماما بالغا بأنظمة المدفعية متعددة المواسير صغيرة الأعيرة المضادة للجو. وعلى سبيل المثال هناك أنظمة ذات 6 و7 مواسير وحتى 11 ماسورة تستخدم على نطاق واسع في سفن القوات البحرية الصينية”.

وأضاف: “هناك كذلك نماذج برية شبيهة تم وضعها على منصات الشاحنات متعددة المحاور التي تتمتع بقابلية عالية للحركة، فضلا عن ناقلات الأفراد المدرعة، والقيادة العسكرية الصينية قررت تجربة أحد تلك النماذج على منصة محمية جيدا وقادرة على العمل ضمن الترتيبات القتالية إلى جانب الدبابات الأساسية”.

وقال الباحث: “إن الدبابة متعددة المدافع ستجهز بعد انتهاء الاختبارات بأجهزة التصويب الحديثة القادرة على ضمان إصابة الأهداف البرية والجوية، وبالدرجة الأولى الطائرات المسيرة، وستحصل كذلك على أنظمة وسائل الوقاية النشطة والحرب الإلكترونية”.

الصين تكشف عن مدرعة حديثة

في السياق، و”في 13 مارس الجاري، نشرت الشبكات الاجتماعية الصينية صورا لأحدث مدرعة تم تصميمها على أساس منصة عربة الإنزال القتالية الصينية”.

ووفق المعلومات، “تم وضع نموذج من المدرعة على منصة ناقلة، وهذه ليست عربة الإنزال القتالية بل ناقلة الأفراد المدرعة المحمولة جوا على غرار الناقلة المدرعة الروسية من طراز “راكوشكا”.

هذا “وتُعتبر “راكوشكا” جزءا من استراتيجية روسيا لتحديث قواتها البرية وتعزيز قدراتها في ساحات القتال المعقدة، ومواصفات مدرعة “راكوشكا” الروسية: مدفع أوتوماتيكي عيار 30 ملم، قواذف صواريخ موجهة مضادة للدروع، رشاش عيار 7.62 ملم، درع متطور يوفر حماية ضد الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والقذائف الصغيرة، أنظمة الدفاع النشط مثل “أرينا” (Arena) للحماية من الصواريخ الموجهة، ويتكون الطاقم عادة من 3 أفراد: قائد، مدفعي، وسائق”.