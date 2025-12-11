الصين تنتقد اتصالات إسرائيل مع تايوان

أعربت الصين عن اعتراضها الشديد على أي تواصل رسمي بين إسرائيل وتايوان، بعد نشر تقرير صحفي تحدث عن زيارة سرية نفذها نائب وزير خارجية تايوان، فرانسوا وو، إلى تل أبيب خلال الفترة الأخيرة.

وقال المتحدث باسم السفارة الصينية في إسرائيل إن أي شكل من أشكال التبادل الرسمي مع تايبيه يُعد، من وجهة نظر بكين، مخالفة صريحة لمبدأ الصين الواحدة. وأوضح أن هذا المبدأ يمثل الأساس الذي تُبنى عليه علاقات الصين مع الدول التي تحتفظ بعلاقات دبلوماسية معها، بما فيها إسرائيل.

وذكر البيان أن الصين تحث إسرائيل على الالتزام الكامل بهذا المبدأ، واتخاذ خطوات تصحيحية تمنع إساءة تفسير مواقفها من قبل الجهات التايوانية الساعية إلى الانفصال. ورأى المتحدث أن الالتزام بالمسار القائم يسهم في حماية المصالح المشتركة للعلاقات الصينية الإسرائيلية.

ونقلت وسائل إعلام غربية عن ثلاثة مصادر أن نائب وزير خارجية تايوان أجرى زيارة غير معلنة إلى إسرائيل بهدف بحث سبل تعزيز التعاون الدفاعي. ولم تصدر وزارة الخارجية الإسرائيلية تعليقًا على ما نشرته التقارير، بينما لم توضح السفارة الصينية ما إذا كانت على علم مسبق بالزيارة المزعومة.