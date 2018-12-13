الصين تنتقم لـ”هواوي” وتحظر بيع “آيفون”

وأصدر القضاء الصيني قراره بعد أن ارتأى أن شركة “آبل” مذنبة في القضية المرفوعة ضدها من قبل شركة “Qualcomm”، حيث اتهمتها الأخيرة بانتهاك بعض براءات الاختراع.

ويأتي هذا القرار في الوقت الذي تدور فيه معركة عنيفة على الصعيدين الاقتصادي والقضائي بين “Apple” و”Huawei”، حيث اعتبرت “Huawei” أن “Apple” كانت وراء توقيف مديرتها المالية في كندا، فيما تواصل “Apple” حربها ضد منافستها الصينية متهمة إياها بالتجسس لصالح الصين.

وكانت السلطات الأميركية قد وجهت تهما لعدد من الشركات الصينية مثل “Huawei” و”ZTE” بالعمل والتنسيق مع حكومة بلادها في مجال التجسس، وحظرت مبيع هواتف تلك الشركات على أراضيها.