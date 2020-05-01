الصين تنفي ادعاءات تسرب كورونا من مختبر في ووهان

عين ليبيا | نُشر الجمعة، 1 مايو 2020 - 22:30 | آخر تحديث: 1 مايو 2020 - 22:14 آخر تحديث: 1 مايو 2020 - 22:14
دولي
رويترز
ترامب اطلع على أدلة تُفيد بأن كورونا مصدره مختبر ووهان

نفى المتحدث باسم الخارجية الصينية قنغ ​​شوانغ، الادعاءات التي تُفيد بأن فيروس كورونا تسرب من مختبر مدينة ووهان.

وقال شوانغ، في تصريح صحفي اليوم الجمعة، إن مختبر ووهان “غير قادر على تصميم وخلق فيروسات كورونا، وأنه لم يفعل ذلك أبدا”.

وأوضح أن المختبر يحقق جميع التدابير الوقائية والسلامة البيولوجية لمنع تسرب أي مسببات للأمراض.

وأضاف: ” الادعاءات لا أساس لها من الصحة ومزيفة تماما”.

ونوه شوانغ، بأن مصدر الفيروس مشكلة علمية معقدة، وأنه يجب فحصها من قِبل العلماء والأخصائيين.

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وانتقد المسؤول الصيني تصريحات السياسيين الأمريكيين حول تحميل الصين مسؤولية الوباء العالمي، داعيا الولايات المتحدة لقضاء وقت أكثر من أجل السيطرة على الوباء.

يُشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال مساء الخميس، إنه اطلع على أدلة تُفيد بأن كورونا مصدره مختبر ووهان.

وظهر الفيروس الغامض في 12 ديسمبر 2019، في ووهان؛ وانتشر بعد ذلك إلى سائر أنحاء العالم، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير الماضي.

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