الصين تهاجم واشنطن: القوة الغاشمة لن تجعل أمريكا عظيمة

في تصعيد جديد للتوترات بين بكين وواشنطن، قالت وزارة الدفاع الصينية، إن “الاستخدام الغاشم للقوة” لن يعيد للولايات المتحدة عظمتها، وذلك في رد على اتهامات أميركية للصين بالعدوان، وتزامنًا مع تقارير تفيد بزيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي الأميركي لعام 2026″.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، تشانغ شياو قانغ، أن “ميزانية الدفاع الباهظة كشفت مرة أخرى عن الطبيعة الحربية للجانب الأميركي وإيمانه بمبدأ أن القوة تصنع الحق”.

التصريحات الصينية تأتي “في خضم تصاعد الحرب التجارية بين القوتين الاقتصاديتين الأكبر في العالم، حيث دعت وزارة الخارجية الصينية، في بيان منفصل، الولايات المتحدة إلى وقف ما وصفته بسياسة “أقصى الضغوط”، إذا كانت واشنطن جادة في التوصل إلى حلول عبر الحوار”.

من جانبها، جددت واشنطن “تمسكها بموقفها من المفاوضات التجارية، إذ قال البيت الأبيض، إن “الكرة في ملعب الصين” في ما يتعلق بالمحادثات. ونقلت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، عن الرئيس دونالد ترامب قوله: “على الصين أن تبرم معنا اتفاقًا… لسنا نحن من يتعيّن عليه إبرام اتفاق معهم”.

وأضافت ليفيت أن “الصين لا تختلف عن أي دولة أخرى في هذا الشأن، سوى في كونها أكبر حجمًا”.