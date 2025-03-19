الصين تهدد عرش صناعة «الذكاء الاصطناعي» في أمريكا!

في تطور ينافس في قدراته التطور التقني في أمريكا، أطلقت شركة “بايدو” الصينية نموذجا جديدا لـ”الذكاء الاصطناعي”، أطلقت عليه اسم “إيرني إكس 1”.

وبحسب موقع “بيزنس إنسايدر”، “يعمل نموذج “إيرني إكس 1” بطريقة مشابهة لنموذج “R1” من “ديب سيك”، ولكن بأداء يضاهي أفضل روبوتات الدردشة في العالم، وبجزء صغير فقط من تكلفة تطويرها، بل ويتفوق في مجالات مثل الحوارات اليومية، والحسابات المعقدة، والاستنتاج المنطقي”.

وقال رئيس المجلس الأفريقي الآسيوي للذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، الدكتور نادر غزال، إن “شركة “بايدو” أطلقت “إيرني 4.5″ و”إيرني إكس 1″، الأول يعمل في الاستخدامات اليومية، بينما الثاني يبحث أكثر في الحسابات المعقدة والتفكير العميق والاستدلال”.

وبحسب الشركة، “فإنها ستجعل روبوت المحادثة الخاص بها، إيرني بوت، متاحاً مجاناً للعامة في الأول من أبريل المقبل، قبل الموعد المحدد سابقاً. كما أعلنت عن أنها ستقوم “بدمج” Ernie 4.5 وX1 بشكل تدريجي في نظامها البيئي للمنتجات، بما في ذلك محرك البحث المهيمن في بكين Baidu Search”.

هذا “وتشهد صناعة الذكاء الاصطناعي تحولات متسارعة مع تسارع وتيرة النماذج الصينية، التي باتت تنافس بقوة نماذج الشركات الأميركية الرائدة”.