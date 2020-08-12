الصين.. توقف الرحلات للإمارات بسبب كورونا

هيئة تنظيم الطيران في الصين، تُعلن اليوم الأربعاء، أنها ستعلق رحلات كل من شركة “الاتحاد” للطيران على خطها بين أبوظبي وشنغهاي وشركة خطوط شرق الصين الجوية على خط مانيلا – شنغهاي لمدة أسبوع ابتداء من 17 أغسطس بسبب ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا.

وأضافت إدارة الطيران المدني الصينية أن الخطوط الجوية السريلانكية ستوقف تشغيل خطها بين كولومبو وشنغهاي لمدة4 أسابيع اعتبارا من 17 أغسطس بسبب ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا بين الركاب القادمين.

وتخشى الصين وهي بؤرة تفشي الوباء من موجة إصابات جديدة تجتاح البلاد، بعد مرحلة التعافي من الجائحة والعودة إلى الحياة الطبيعية.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن هيئة الطيران المدني الصينية، أنه سيطلب من الركاب المتجهين إلى الصين تقديم نتائج فحص تفيد بخلوهم من مرض كورونا المستجد قبل صعودهم إلى متن الطائرة.