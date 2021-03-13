الصين تُؤكد استعدادها لتطوير علاقات التعاون مع ليبيا في ظل الحكومة الجديدة

أعلنت الصين، الجمعة، استعدادها التام لتطوير علاقات التعاون الودية مع ليبيا في ظل حكومة الوحدة الوطنية الجديدة.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، في مؤتمر صحفي بالعاصمة بكين، إن بلاده ترحب بتصويت مجلس النواب الليبي على منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، آملا أن تعمل الحكومة الموقتة بشكل تعاوني مع الأطراف الأخرى، وترسيخ التوافق وتعزيز التقدم الجديد في التسوية السياسية للقضية الليبية.

وأضاف ليجيان أن الصين على استعداد لتطوير علاقات التعاون الودية مع ليبيا بشكل مستمر، والعمل مع بقية المجتمع الدولي، ولعب دور إيجابي في استعادة السلام والاستقرار في ليبيا، وفق قوله.