الصين تُؤكد استعداد شركاتها لاستكمال مشاريعها في ليبيا

استقبل وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد سالم الشهوبي، الأربعاء، بديوان الوزارة في طرابلس، القائم بأعمال السفارة الصينية لدى ليبيا ليو جيان، رفقة السكرتير الثالث بالسفارة ماجيان قو، بحضور وكيل الوزارة لشؤون النقل الجوي خالد نصر سويسي، ومدير إدارة آسيا وأستراليا بوزارة الخارجية والتعاون الدولي نوري فاضل الكاسح.

وتم خلال اللقاء مراجعة بنود الاجتماع الأول الذي عُقِد مع القائم بالأعمال السابق لدولة الصين بليبيا في نوفمبر 2021.

وأكد ليو جيان على استعداد بلاده لاستكمال المشاريع المتوقفة المتعاقدة عليها منذ زمن في مجال المواصلات والنقل.

ويأتي ذلك بعد دعوة الوزير للشركات الصينية للعودة لاستكمال المشروعات المتوقفة والمساهمة في مشاريع إعادة الإعمار، والتوسع في فتح مجال التعاون بين البلدين، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.