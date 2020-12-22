الصين تُؤكد عدم رصد أي إصابات بسلالة كورونا الجديدة

أكد نائب مدير عام المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الثلاثاء، أنه لم يتم رصد أي إصابات بسلالة جديدة لفيروس كورونا في الصين، وأن المركز يراقب الأمر عن كثب.

يأتي ذلك في حين، أعلنت الصين اليوم الثلاثاء عن تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في وقت تبحث السلطات تشديد الإجراءات لمنع وصول سلالة الفيروس الجديدة إلى البلاد.

وأوضحت اللجنة الصحية الصينية في بيانها اليومي أن 13 من الحالات الجديدة قادمة من الخارج، فيما سجلت إصابتان في مقاطعة لياونينغ بشمال شرق البلاد.

وأضافت اللجنة أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الصين بلغ 86867، بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

وفي 14 ديسمبر الجاري، أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، أن العلماء البريطانيين اكتشفوا سلالة جديدة من فيروس كورونا قد تكون سببا لانتشار مرض “كوفيد-19″ بسرعة كبيرة في جنوب شرق إنجلترا.

وأضاف الوزير أن هذه الطفرة من الفيروس تتفوق على الطفرات السابقة في سرعة الانتشار، وأن المعلومات الأولية تدل على أنها قد تكون أكثر معدية منها بنسبة 70%.

وأكدت منظمة الصحة العالمية رصد تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا، التي اكتُشفت في بريطانيا مؤخرا، في ثلاث دول أخرى.

وأثار نبأ انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا، قلقا عالميا عن مدى خطورتها وسرعة انتشارها، خاصة مع تسببها في ارتفاع حاد في حالات الإصابة بـ”كوفيد-19” هناك.

وبدأت عدة دول إعلان حظر الرحلات الجوية إلى بريطانيا، تفاديا لتفشي السلالة الجديدة من كورونا التي أعلن عنها.