الصين تُجري تدريبات تُحاكي ضرب أهداف تايوانية

ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية، اليوم الأحد، أن التدريبات العسكرية الصينية حول تايوان شملت محاكاة لضربات دقيقة مشتركة ضد أهداف رئيسية في الجزيرة والمياه المحيطة بها.

وبحسب ما نقلت وكالة “فرانس برس”، فإن القوات الجوية نشرت عشرات الطائرات “لتحلق في المجال الجوي المستهدف” بينما نفذت القوات البرية تدريبات على “ضربات دقيقة متعددة الأهداف”.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع التايوانية اليوم الأحد، أنها رصدت تسع سفن حربية و58 طائرة صينية حول الجزيرة في اليوم الثاني من مناورات تنظمها بكين في المنطقة.

وقالت الوزارة إنها تراقب “تحركات الجيش الصيني من خلال نظام رصد واستطلاع استخباراتي مشترك”، مؤكدة أن الطائرات الحربية التي رصدت حتى الساعة 12:00 هي مقاتلات وقاذفات.

وكانت الصين أجرت في اليوم الأول من مناورات في مضيق تايوان، السبت، تدريبات على “تطويق كامل” للجزيرة وفق ما ذكر التلفزيون الحكومي.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الصيني شي يي إن، يوم السبت، بدء القوات الصينية تدريبات عسكرية تستمر 3 أيام في الفترة ما بين الـ 8 – 10 من أبريل الجاري، ستجرى خلالها مناورات ودوريات بحرية وجوية في مضيق تايوان.

وأوضح شي يي إن، أن هذه التدريبات رسالة “تحذير صارمة” موجهة لـ”القوات الانفصالية”، وإجراء ضروري لحماية سيادة الصين وسلامة أراضيها، فيما اعتبرت تايوان أن التدريبات تُهدد الاستقرار والأمن الإقليميين.

وتأتي هذه التدريبات العسكرية في مضيق تايوان وسط أجواء توتر مع الجزيرة بعد اجتماع رئيستها تساي إينغ وين مع رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي في الولايات المتحدة.

وردا على ذلك، توعدت بكين على الفور باتخاذ “إجراءات حازمة وقوية”.

هذا ودعت الولايات المتحدة، السبت، الصين إلى ضبط النفس بعد بدئها مناورات عسكرية في محيط تايوان، مؤكدة أن واشنطن مستعدة للوفاء بالتزاماتها الأمنية في آسيا.

وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية: “قنوات اتصالنا مع جمهورية الصين الشعبية ما زالت مفتوحة، وندعو دائما إلى ضبط النفس وعدم تغيير الوضع القائم”.