الصين تُجري تدريبات عسكرية جديدة قرب تايوان

أعلنت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الاثنين، عن تدريبات عسكرية جديدة قرب تايوان، ردا على لقاء رئيسة البلاد وفدا برلمانيا أمريكيا.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن متحدث الوزارة الكولونيل وو تشيان، قوله في بيان، إن زيارة الوفد البرلماني الأمريكي الذي يرأسه السناتور الديموقراطي، إيد ماركي، “انتهكت بشكل خطير مبدأ الصين الواحدة وسيادة الصين وسلامة أراضيها”.

ووصل وفد برلماني أمريكي من خمسة أعضاء، أمس الأحد، إلى العاصمة التايوانية تايبيه في زيارة رسمية لمدة يومين، حسب وسائل إعلام محلية.

وأشار تشيان أن الزيارة تظهر أن الولايات المتحدة “تقوض السلام والاستقرار” في مضيق تايوان.

وأضاف أن الدوريات والمناورات القتالية التي نظمتها قيادة المسرح الشرقي لجيش التحرير الشعبي الصيني في الجو والمياه قبالة جزيرة تايوان هي “رد حازم وصارم على الاستفزازات والتواطؤ بين الولايات المتحدة وتايوان”.

وتأتي زيارة الوفد بعد 12 يوما من زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي لتايوان، والتي ردت عليها الصين بتدريبات عسكرية واسعة.​​​​​​​

وأضاف: “أي محاولة تتعارض مع التاريخ أو تتجاهل إرادة الشعب الصيني أو تعرقل عملية إعادة توحيد الصين ستنتهي بالتأكيد بالفشل”.

وأكد المسؤول أن الجيش “سيحبط بحزم أية محاولة لاستقلال تايوان أو تدخل خارجي بأي شكل من الأشكال”.

ولا تعترف بكين باستقلال تايوان وتعتبرها جزءا من الأراضي الصينية وترفض أية محاولات لانفصالها عنها، بالمقابل لا تعترف تايوان بحكومة بكين المركزية.