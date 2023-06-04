الصين تُحذّر من إقامة تحالفات عسكرية آسيا والمحيط الهادئ

حذّرت الصين من إقامة تحالفات عسكرية شبيهة بحلف شمال الأطلسي “الناتو” في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، معتبرة أن ذلك سيغرق المنطقة في دوامة من النزاعات.

جاء ذلك على لسان وزير الدفاع الصيني “لي شانغفو”، في تصريحات له على هامش حوار “شانغريلا” الأمني المنعقد في سنغافورة.

وقال الوزير الصيني “إن المحاولات الهادفة إلى تعزيز تحالفات شبيهة بحلف شمال الأطلسي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ هي وسيلة لتضخيم النزاعات”.

وأضاف: “تتدخل بعض الدول عمدا في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، وتلعب دورا معينا في شؤون هذه البلدان. وهي كثيرا ما تلجأ إلى فرض العقوبات من جانب واحد واستخدام القوة لإكراه الآخرين على تنفيذ مطالبها. وتقوم هذه الدول بتنظيم الثورات الملونة والحروب باستخدام أيادي الغير في مختلف مناطق العالم، وتنشر الفوضى والاضطرابات وتترك بعد رحيلها الخراب. يجب ألا نسمح أبدا لمثل هذا النوع من الأشياء أن يحدث مرة أخرى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ”.

واعتبر وزير الدفاع الصيني أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ في حاجة اليوم إلى “تعاون مفتوح وشامل وليس إلى تكتلات “.

وتابع: “الاحترام المتبادل يجب أن يتغلب على الترهيب والهيمنة.. نحن نعارض بشكل قاطع أن يفرض البعض إرادته على الآخرين، ويضع مصالحه فوق مصالح الآخرين ويسعى لتحقيق أمنه على حساب الآخرين”.

وتأتي هذه التصريحات وسط تأكيد لوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن على عدم محاولة الولايات المتحدة تشكيل أي تحالف أمني غربي جديد، على غرار حلف الناتو، في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.