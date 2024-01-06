الصين تُرسل 4 أقمار صناعية للأرصاد الجوية

أرسلت الصين بنجاح أربعة أقمار صناعية للأرصاد الجوية إلى الفضاء من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية شمال غربي الصين اليوم (الجمعة).

وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) أنه تم إطلاق هذه الأقمار الصناعية، التي تنتمي إلى نظام “تيانمو- 1” للأرصاد الجوية، على متن صاروخ حامل من طراز “كوايتشو-1 أيه” في الساعة 07:20 مساء (بتوقيت بكين) ودخلت المدار المخطط لها.

وسيتم استخدام هذه الأقمار بشكل أساسي لتوفير خدمات بيانات الأرصاد الجوية التجارية، وتعد هذه مهمة الطيران الـ25 لسلسلة الصواريخ من طراز “كوايتشو-1 أيه”.