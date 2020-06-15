الصين.. تُسجّل 49 إصابة ومخاوف من موجة وبائيّة ثانيّة لـ«كورونا»

أعلنت الصحة الصينية عن تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 36 حالة في العاصمة بكين، ما يثير المخاوف من موجة وبائية ثانية.

وإضافةً إلى حالات الإصابة الجديدة التي تم رصدها في العاصمة، قالت لجنة الصحة الوطنيّة إن هناك ثلاث حالات مؤكدة في مقاطعة هوباي، وكذلك هناك عشر حالات وافدة من الخارج.

وفي المجموع، هناك 177 شخصا مصابين بالفيروس في الصين، اثنان حالتهما خطرة، وهو المعدل الأعلى للإصابات منذ أوائل مايو.

وفي وقت سابق عزلت السلطات الصينية، 11 منطقة سكنيّة قريبة من سوق كبير من بكين، وشرع 24 مركزا في إجراء فحوص شملت عشرة آلاف شخص. وتتطلّع السلطات إلى إجراء فحوص لـ46 ألفا آخرين يسكنون أحياء محيطة بالسوق.

ويُعد تسجيل حالات جديدة نبأ مقلقا لبقية العالم، إذ يُلقي الضوء على صعوبة السيطرة على وباء لا يزال يجتاح أمريكا اللاتينية وإيران وجنوب آسيا.