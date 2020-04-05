الصين تُصدّر نحو 4 مليارات قناع منذ بداية مارس لدول أجنبية تتصدى لكورونا

أفادت السلطات في الصين، اليوم الأحد، بأنها باعت منذ بداية مارس الماضي، نحو أربعة مليارات قناع لدول أجنبية تتصدى لفيروس كورونا المستجد.

وبحسب ما أفادت وكالة “فرانس برس”، فإنه رغم تراجع عدد الإصابات على أراضيها، شجعت بكين المصانع على زيادة إنتاجها من المستلزمات الطبية في وقت تواجه دول أخرى نقصا.

وقالت المسؤولة في دوائر الجمارك جين هاي، إنه ومنذ بداية مارس، صدرت الصين إلى اكثر من 50 بلدا 3.86 مليارات قناع و37.5 مليون بزة واقية و16 ألف جهاز تنفس و2.84 مليون جهاز لكشف الإصابات بكورونا.

وقُدِرت قيمة هذه الصادرات بـ10.2 مليار يوان (1.33 مليار يورو).

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