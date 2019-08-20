الصين تُطالب أمريكا بوقف خطط مبيعات الأسلحة لتايوان

وجهت الصين طلباً للولايات المتحدة الأمريكية بوقف خطط مبيعات الأسلحة لتايوان، ووقف الاتصال العسكري معها، محملة الجانب الأمريكي كافة العواقب المترتبة على ذلك.

حيث جاء ذلك في تصريحات للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنغ شوانغ أمس الاثنين، رداً على خطط الولايات المتحدة لبيع مقاتلات من طراز “أف-16 في” تقدر قيمتها بثمانية مليارات دولار أمريكي لتايوان، مؤكداً على أن من شأن تلك الخطوة أن تنتهك بشدة مبدأ صين واحدة، والبيانات الثلاثة المشتركة بين الصين والولايات المتحدة، وبشكل خاص بيان 17 أغسطس.

كما قال قنغ أن الصين تعارض بشدة مبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان، معتبراً ذلك تدخلاً خطيراً في شؤون الصين الداخلية وتقويضاً لسيادتها ومصالحها الأمنية.

هذا وأكد المتحدث أن قضية تايوان تمس سيادة الصين، وسلامة أراضيها، والمصالح الأساسية لها، مشدداً على تمسك الصين بحماية سيادتها وأمنها.

ودعا قنغ الجانب الأمريكي إلى الإدراك الكامل للطبيعة الضارة لمبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان، والالتزام بمبدأ “صين واحدة” والبيانات الثلاثة المشتركة بين الصين والولايات المتحدة.