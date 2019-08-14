الصين تُطالب واشنطن بعدم التدخل في شؤون المنطقة

طالبت وزارة الخارجية الصينية، الأربعاء، واشنطن بعدم التدخل في شؤون المنطقة، وذلك بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول حشد بكين الجيش نحو الحدود مع هونغ كونغ.

وقال مصدر في الخارجية في تصريح لوكالة “سبوتنيك”:

لقد أعربنا مرارا وتكرارا عن موقفنا من هذه القضية، هونغ كونغ تعود إلى السياسة الداخلية للصين حصرا.

وتابع:

مرة أخرى نحث الجانب الأمريكي على التوقف عن حشر أنفه في هونغ كونغ فهي أمر داخلي بحت.

يُشار أن المصادمات العنيفة والمتزايدة منذ أسابيع بين الشرطة والمتظاهرين المؤيدين للديمقراطية، الغاضبين مما يعتبرونه تراجع للحريات، أدت إلى سقوط المركز المالي الآسيوي في أسوأ أزمة له منذ عاد من الحكم البريطاني إلى الصين في عام 1997.

وأدانت الصين بعض المتظاهرين لاستخدامهم أدوات خطيرة لمهاجمة الشرطة، في حين يرى مراقبون أن الاحتجاجات تمثل أحد أكبر التحديات التي يواجهها الرئيس الصيني “شي جين بينغ” منذ توليه السلطة في عام 2012.