الصين تُطلق أول «روبوت طفل» يعمل بالذكاء الاصطناعي

في سياق اختراعات الذكاء الاصطناعي التي تذهلنا كل يوم، أعلنت الصين عن إطلاق روبوت جديد هو الأول من نوعه في العالم.

وكشف علماء من معهد بكين للذكاء الاصطناعي، أن الروبوت الجديد يحمل اسم “تونغ تونغ”، ووصف بأنه أول طفل يعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن الروبوت يتميز بالقدرة على أداء عدة مهام والتعلم المستقل واستكشاف البيئة المحيطة به، بالإضافة إلى التعبير عن المشاعر.

وأضافت الصحيفة، أنه يمكن تشغيل روبوت “تونع تونغ” ضمن بيئة افتراضية يمكن التفاعل معها، مع عرض الروبوت لمهام تعكس ذكاء وقدرات طفل يبلغ من العمر 3 أو 4 سنوات.

ونقلت الصحيفة عن مطوري “تونع تونغ”، أنه يتمتع بميزة تحديد المهام ذاتياً، على عكس روبوتات الدردشة مثل ChatGPT أو Bard من غوغل، التي لا تستجيب إلا لمهام يحددها لها عملاء بشريون، بالإضافة إلى ذلك فهو قادر على تحديد مهام جديدة لنفسه بناء.

يذكر أن الصين تعد من الدول التي أظهرت هوسا بالذكاء الاصطناعي التوليدي، حيث تطرح بشكل متسارع منتجات تستخدم هذه التكنولوجيا.