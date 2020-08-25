الصين.. تُعلق رحلات «الاتحاد» للطيران من أبو ظبي

منذ بداية وباء كورونا المستجد بدء قطاع الصناعة والأقتصاد في التراجع، حيث توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا، أن تؤدي أزمة فيروس كورونا إلى تكبد شركات الطيران خسائر قدرها 84 مليار دولار وتقليص الإيرادات إلى النصف، وهو ما سيكون أسوأ عام في تاريخ القطاع.

ومثلت عودة المسافرين لأول مرة منذ أكثر من 3 أشهر، مشهدا سعيدا للموظفين في مطارات العالم، ومع ذلك، لم يكن الأمر طبيعيا مثل السابق.

واستقبلت المطارات المسافرين، بوجوههم المغطاة بأقنعة إلزامية، من خلال أنظمة عن بعد، بينما غطت علامات “التباعد الاجتماعي” جميع أنحاء مباني المطارات.

حيث أعُلن في بكين، اليوم الثلاثاء، أن الصين علقت رحلات الاتحاد للطيران من أبوظبي لشنغهاي لمدة أسبوع بدءا من 24 أغسطس، بسبب الكشف عن إصابات بكورونا على رحلة لطائرة الاتحاد يوم 15 أغسطس.

وبحسب مانقلت قناة “روسيا اليوم” قد سبق لهيئة تنظيم الطيران في الصين قد أعلنت أنها ستعلق رحلات كل من شركة الاتحاد للطيران على خطها بين أبوظبي وشنغهاي، وشركة خطوط شرق الصين الجوية على خط مانيلا شنغهاي، مضيفة أن ذلك سيستمر لمدة أسبوع ابتداء من 17 أغسطس، بسبب ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا.