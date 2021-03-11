الصين تُهدد عائلة صحفي بسبب نشر معلومات عن كورونا

أفادت إذاعة آسيا الحرة، إن عائلة الصحفي الصيني “فانغ بين” تتعرض لضغوط تمارسها السلطات عليها لمنعها من التحدث عن قضيته، حيث لا يزال مفقودا بعد نشره معلومات عن وباء كورونا في البلاد، فيما يضغط ناشطون للحصول على معلومات عن حالته.

ووفقا لموقع قناة “الحرة” الأمريكية، اعتقلت الشرطة الصينية “فانغ بين” في مدينة ووهان بوسط البلاد العالم، بسبب تقاريره الصحفية التي أعدها من الخطوط الأمامية لوباء فيروس كورونا.

وقالت مصادر إن فانغ اعتقل في البداية للاشتباه في “التحريض على تقويض سلطة الدولة”، ولكن تم تعديل التهمة إلى “إثارة الخلافات والمشاكل”، وهي تهمة كثيرا ما تستخدم لاستهداف المنتقدين السلميين للحزب الشيوعي الحاكم.



ويثير “اختفائه” المطول مخاوف بشأن صحته وسلامته.

وقالت المعارضة المقيمة في المنفى، تساي شيا، عبر حسابها على تويتر، الجمعة: “لقد مر عام ولم ترد أنباء عن فانغ بين وهو أمر مقلق”. “يجب ألا ننسى فانغ بين، أو نتوقف عن البحث عنه”.



وكتبت: “أولئك الذين يشقون طريق الحرية يجب ألا يتركوا للذئاب” مضيفة: “أين فانغ بين؟”



وقال مصدر مطلع على الوضع، لإذاعة آسيا الحرة، إن العديد من أصدقاء فانغ اتصلوا بالسلطات في الأيام الأخيرة، في محاولة لاكتشاف مكان وجوده.



وقال إن “عدم وجود أخبار عنه أمر مقلق للغاية”، مضيفا أن أصدقاء فانغ كانوا يأملون في الحصول على أخبار عنه بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية وتنصيب الرئيس، جو بايدن، “لكن شيئا من ذلك لم يحدث”.

واحتجزت الشرطة فانغ في البداية بعد نشر مقاطع فيديو من العديد من مستشفيات ووهان خلال الأسابيع الأولى من وباء كورونا، بما في ذلك مقطع فيديو في الأول من فبراير 2020 وثق نقل 5 جثث من مستشفى ووهان.



وقال أحد سكان ووهان إن اعتقال فانغ يعود لـ 10 فبراير 2020.



وأضاف: “لقد مر أكثر من عام، ونحن قلقون بشأن مصيره”.



وانتقد فانغ أسلوب تعامل الحزب الشيوعي الصيني مع المراحل الأولى من الوباء، قائلا إنه لم يشرف على كارثة طبيعية، بل “أشرف على كارثة من صنع الإنسان”.

ويحذف المراقبون الحكوميون الصينيون أي منشورات عن فانغ على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية، بالإضافة إلى إرسال الشرطة لتحذير المستخدمين.

وقال شخص معني بالقضية طلب من إذاعة آسيا الحرة عدم الكشف عن هويته، إن أنصار فانغ يريدون أن يظل المجتمع الدولي مركزا على القضية.

وفانغ بين كان أول من حذر المجتمع الدولي من خطورة الوباء، لأنه رأى ثلاث جثث يتم إخراجها من المستشفى في غضون 5 دقائق، وجثثا أخرى في غرفة الطوارئ، و8 جثث أخرى في سيارة متوقفة خارج الأبواب”.

وفي نهاية ديسمبر الماضي، أصدرت محكمة في مدينة شنغهاي، شرقي الصين، حكما بسجن الصحفية تشانغ شان، 4 سنوات بتهمة “إثارة الاضطرابات”، على خلفية قيامها برصد وتغطية تفشي فيروس كورونا في مدينة ووهان الصينية، العام الماضي.



وأوقفت الصحفية، وهي مواطنة صينية كانت تعمل سابقا بالمحاماة، بعد تغطيتها الحجر الصحي في المدينة التي تعد موطن فيروس كورونا، الذي أودى بحياة الملايين حول العالم، حسبما نقلت وكالة “أسوشيتيد برس”.

"It has been a year, and there is still no news of Fang Bin, which is worrying," U.S.-based dissident in exile Cai Xia said via her Twitter account on Friday. "We mustn't forget about Fang Bin, or stop looking for him."https://t.co/Azxu47M8kc — Radio Free Asia (@RadioFreeAsia) March 9, 2021