الصين ثاني أكبر ميزانية عسكرية في العالم.. الإعلان عن زيادة جديدة

أعلنت بكين في تقرير حكومي، اليوم الأربعاء، أنّ “موازنة الدفاع الصينية، ثاني أكبر ميزانية عسكرية في العالم، سترتفع في عام 2025 بنسبة 7.2 في المئة، أي نفس معدل الزيادة الذي سجّلته العام الماضي”.

ووفق وسائل إعلام محلية، “تم الكشف عن “الزيادة في ميزانية الدفاع إلى 1.78 تريليون يوان (حوالي 245 مليار دولار)”، في المؤتمر الوطني لنواب الشعب الصيني”.

وقال رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ إن “الصين لا تزال تفضل الحل السلمي لقضية تايوان، لكنها “تعارض بشدة” أولئك الذين يدفعون من أجل استقلال تايوان رسميا وأنصارهم الأجانب”.

هذا “وتتمتع تايوان بحكومة مستقلة منذ عام 1949، لكن الصين تعتبر تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي “جزءا من أراضيها”، وينظر إلى التوترات مع الولايات المتحدة وتايوان واليابان والدول المجاورة التي تشترك في المطالبات ببحر الصين الجنوبي الحاسم على أنها “تعزز النمو في التقنيات العسكرية عالية التقنية بشكل متزايد من المقاتلات الشبح إلى حاملات الطائرات والأسلحة النووية”.