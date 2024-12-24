الصين.. جريمة مروّعة تسفر عن قتل قاضية بـ«20 طعنة»

نشرت صحيفة “تشاينا ديلي” الصينية، تفاصيل جريمة مروّعة في البلاد، أسفرت عن مقتل قاضية، بعشرات الطعنات.

وبحسب الصحيفة، “شهدت مقاطعة خنان الصينية، جريمة مروعة، بدأت بدعوى قضائية رفعها مواطن صيني للحصول على تعويض مالي من شركة تأمين، وانتهت بصدور حكم بإعدامه”.

وقالت الصحيفة، إن “مواطنا صينيا يدعى دانغ تشيجون، رفع دعوى مدنية أمام محكمة الشعب بالمقاطعة، لمطالبة شركة تأمين بالحصول على تعويض قيمته تقدر بألفين و465 دولار أمريكي بسبب أضرار يزعم أنه تعرض لها إثر حادث مروري”.

وأضافت: ” اكتشفت المحكمة أن المدعى قدم أدلة زائفة تم كشفها لاحقا، وقضت بتخفيض قيمة التعويض وهو الأمر الذي لم يقبله تشيجون، الذي ذهب إلى مقر إقامة القاضية وانغ جياجيا، في أغسطس الماضي، للانتقام منها حيث قتلها بنحو 20 طعنة”.

ولفتت الصحيفة إلى أن “المتهم حاول الانتحار بتناول السم، لكنه نجا بعد تلقي العلاج الطبي، ليتم الحكم عليه بعد ذلك بالإعدام”.

ووصفت المحكمة “تصرفات “دانغ” بأنها “دنيئة”، مشيرة إلى رفضه الاعتراف بخطئه وتقديم أدلة زائفة”.