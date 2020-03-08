عربي ودولي

الصين.. حصيلة وفيات «كورونا» 3099 حالة

عين ليبيا | نُشر الأحد، 8 مارس 2020 - 13:26
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عربي ودولي
السبت.. أصاب الفيروس قرابة 105 آلاف شخص حول العالم في 100 دولة وإقليم [انترنت]

ارتفع عدد الوفيات جرّاء انتشار فيروس “كورونا الجديد” بالصين، إلى 3 آلاف و99 حالة.

وأفادت اللجنة الحكومية للصحة، في بيان الأحد، أن عدد الوفيات جراء الفيروس خلال الساعات الـ24 الأخيرة، بلغ 27 حالة.

وأشار البيان إلى أن عدد الإصابات التي تم تسجيلها خلال الفترة ذاتها وصل إلى 44 إصابة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات منذ انتشار الفيروس إلى 80 ألفاً و695 إصابة.

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وحتى السبت، أصاب الفيروس قرابة 105 آلاف شخص حول العالم في 100 دولة وإقليم، توفي منهم أكثر من 3500، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا، وأدى إلى تعليق العمرة، ورحلات جوية، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.

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