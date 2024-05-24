الصين: رئيس تايوان الجديد يدفع الجزيرة إلى حافة الحرب!

أشارت وزارة الدفاع الصينية، إلى أن رئيس تايوان الجديد، “لاي تشينغ تي”، يعتمد على قوى خارجية في السعي لتحقيق الاستقلال، ما يدفع الجزيرة إلى حافة حرب خطيرة.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، وو تشيان، في بيان: “عندما تولى الرئيس التنفيذي لتايوان “لاي تشينغ” منصبه، تحدى بشكل جدي مبدأ الصين الواحدة”.

وأضاف البيان: “روج لاي تشينغ، علنا لنظرية الصينيتين، سعياً وراء الاستقلال، من خلال القوة العسكرية والاعتماد على قوى خارجية، ما يدفع الجزيرة إلى احتمال اندلاع حرب خطيرة”، مضيفا: “هذا لعب بالنار، ومن يلعب بالنار سيحرق نفسه بالتأكيد”.

وكانت الصين، أعلنت أمس الخميس، “إجراء مناورات عسكرية حول جزيرة تايوان، لافتة إلى أنها بمثابة عقاب قوي على الأعمال الانفصالية لسلطات تايوان، وتحذيرا شديدا من التدخل والاستفزاز من قبل قوى خارجية”، وكان “لاي تشينغ”، تولى منصبه يوم 20 مايوالجاري.