الصين.. رجل يُفجّر نفسه ويقتل 4 أشخاص على الأقل

أفادت الشرطة الصينية، بأن رجلا فجر عبوات ناسفة عند أطراف مدينة جوانزو في جنوب البلاد، اليوم الاثنين، فقتل نفسه وأربعة آخرين.

ونقلت وكالة “رويترز” عن الشرطة المحلية قولها في بيان، إن 5 آخرين أصيبوا جراء الانفجار الذي وقع في مبنى بمنطقة مينتينج عند الساعة العاشرة صباحا.

وأضافت الشرطة: “تم نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتجري التحقيقات الآن في الواقعة”؟

وأشارت إلى أن الدلائل الأولية تظهر أن المشتبه فيه رجل من السكان المحليين يدعى “هو” ويبلغ من العمر 59 عاما، وقد لقي حتفه في موقع الحادث.

ووصفت تقارير إعلامية محلية المبنى بأنه “مقر للجنة محلية”، كما وصفت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” الانفجار بأنه عمل تخريبي.