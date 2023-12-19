الصين ستتخذ إجراءات مضادة تجاه الشركات التي تبيع الأسلحة لتايوان

حذرت الصين من أنها تعتزم اتخاذ إجراءات مضادة ضد الشركات المعنية المتورطة في مبيعات الأسلحة إلى تايوان.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين قوله للصحفيين: “ستتخذ الصين إجراءات مضادة ضد الشركات المعنية المتورطة في مبيعات الأسلحة إلى تايوان” مشيرا أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على بيع معدات بقيمة 300 مليون دولار للمساعدة في دعم أنظمة المعلومات التكتيكية لتايوان.

واعتبر وانغ ون إن الولايات المتحدة، بإعلانها عن بيع أسلحة أخرى لمنطقة تايوان الصينية، فإنها تنتهك بشكل صارخ مبدأ صين واحدة والأحكام المنصوص عليها في البيانات المشتركة الثلاثة بين الصين والولايات المتحدة، خاصة بيان 17 أغسطس.

وحذر وانغ ون من أن هذا التحرك يقوّض بشكل خطير سيادة الصين ومصالحها الأمنية، ويضر بالسلام والاستقرار عبر مضيق تايوان وقال “تأسف الصين لذلك وتعارضه بشدة، وقد قدمت احتجاجات رسمية جادة لدى الجانب الأمريكي”.

وأضاف وانغ ون “نحث الولايات المتحدة على احترام التزامها الجاد بمبدأ صين واحدة وعدم دعم ما يسمى ‘استقلال تايوان’، والتوقف عن تسليح تايوان والتسبب في اتجاه خطير، والتوقف عن خلق عوامل يمكن أن تزيد من التوترات في مضيق تايوان”.