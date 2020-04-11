الصين.. شفاء 94% من المصابين بكورونا

الذين تم شفاؤهم يشملون أكثر من 89% من المرضى المصابين بأمراض خطيرة. [رويترز]

أكدت السلطات الصينية، أن نسبة الأشخاص الذين تعافوا من فيروس كورونا المستجد، وصلت إلى 94% حتى في المنطقة التي بدأ ظهور الفيروس فيها، وكانت الأكثر تضررا منه.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” عن مجموعة حكومية مركزية تُشرف على الاستجابة الوبائية في مقاطعة هوبي الأشد تضررا في وسط البلاد، إن هؤلاء الذين تم شفاؤهم يشملون أكثر من 89% من المرضى المصابين بأمراض خطيرة، وأكثر من 3600 من المرضى المصابين بأمراض مزمنة أو حتى المرضى الأكبر سنا.

وفي المركز الإداري لمقاطعة هوبي، مدينة ووهان، مركز تفشي وانتشار الفيروس، ما زال هناك حتى اليوم 101 حالة أخرى من المصابين بكورونا في حالة خطيرة أو حرجة.

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