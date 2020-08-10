الصين.. عقوبات على مسؤولين أمريكيين ردا على عقوبات هونغ كونغ

فرضت الصين عقوبات على عدد من المسؤولين الأمريكيين الذين تتهمهم بالتدخل في شؤون هونغ كونغ في وقت تشهد فيه المقاطعة الخاضعة للإدارة الصينية أزمة تتهم فيها واشنطن بكين بتقويض استقلال هونغ كونغ.

و عُقب أعلان الصين اليوم الاثنين فرضها العقوبات علي عدد من المسؤليين الأمريكيين، وبحسب مانقلت وكالة “سبوتنيك” للأنباء، قال متحدث وزارة الخارجية الصينية، “زاو ليجيان” إن العقوبات شملت عضوي الكونغرس “ماركو روبيو” و”تيد كروز”.

وجاء ذلك بعد توقيع الولايات المتحدة عقوبات، الجمعة الماضية، على 11 فردا على خلفية ما وصفته بـ “مساعي لتقويض استقلال هونغ كونغ”.

هذا وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعةالماضي، فرض الولايات المتحدة عقوبات على 11 فردا في هونغ كونغ، وذلك “ردا على محاولة مزعومة لتقويض استقلالية المدينة”.

تستهدف العقوبات الرئيسة التنفيذية لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة “كاري لام” ومفوض الشرطة “كريس تانغ” ومفوض المدينة السابق “ستيفن لو” ووزير الأمن بالمنطقة الإدارية الخاصة “جون لي كا تشيو” ووزيرة العدل.

كما استهدفت أيضا وزير الشؤون الدستورية والبر الرئيسي للمنطقة الإدارية الخاصة، “إريك تسانغ”ومدير مكتب شؤون هونغ كونغ وماكاو التابع لمجلس الدولة مجلس الوزراء الصيني “شيا باولونغ” ونائب مدير مكتب شؤون هونغ كونغ وماكاو التابع لمجلس الدولة “تشانغ شياو مينغ”.