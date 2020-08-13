الصين.. قطار ينطلق إلى أوروبا بمواد لمكافحة كورونا

انطلق قطار صيني خاص محمل بمواد طبية لمكافحة كورونا أمس من مدينة “شيان” في مقاطعة شنشي الصينية متجها نحو إيطاليا.

ونقلت قناة “روسيا” اليوم عن وسائل إعلام إيطالية، أن الرحلة على سكة الحديد نظمتها إدارة المفوض الاستثنائي الإيطالي دومينيكو أركوري، بالتنسيق مع السفارة الإيطالية في بكين.

وأفيد بأن قطار النقل الخاص يتكون من 45 عربة، ويحمل على متنه مواد طبية لمكافحة عدوى الفيروس التاجي المستجد، ويتضمن أيضا 16 طنا من مادة أساسية تدخل في صناعة الكمامات بإيطاليا.

ويتوقع أن يصل القطار الصيني إلى محطته الأخيرة بإيطاليا في 27 أغسطس الجاري.