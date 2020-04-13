الصين لا صحة للاتهامات واشنطن بشأن التمييز ضد الأفارقة في إحتواء كورونا

محاولة للإضرار بعلاقة بكين بالدول الأفريقية [BBC]

نفت الصين، يوم الاثنين، وجود تمييز ضد “الأشقاء الأفارقة” في البلاد، قائلة إنه لا صحة للاتهامات الأمريكية بإساءة معاملة الأفارقة في مدينة قوانغتشوو، جنوبي البلد الآسيوي.

وأفادت وزارة الخارجية الصينية، إن الاتهامات الصادرة عن واشنطن، مؤخرا، ليست سوى محاولة للإضرار بعلاقة بكين بالدول الأفريقية.

وكانت القنصلية الأميركية بالمدينة، قد قالت الأسبوع الماضي إن مسؤولي الحكم المحلي يأمرون الحانات والمطاعم بعدم خدمة الزبائن من أصل إفريقي.

وقالت في بيان إن أي شخص له اتصالات ”إفريقية“ واجه اختبارات إجبارية عقب الحجر الصحي، بصرف النظر عما إذا كان قد سافر في الآونة الأخيرة أو تم عزله سابقا، ونصحت الأميركيين من أصل أفريقي أو من يخشون استهدافهم‭‭ ‬‬بالابتعاد.

وشدد مسؤولو الحكومة المحلية في مدينة قوانغتشو، جنوبي الصين، يوم الأحد، على أن المدينة تعامل الأجانب والصينيين بشكل متساو في فرض تطبيق إجراءات احتواء فيروس كورونا وذلك مع تعزيز المدينة فحص الأجانب.

وقال كاي وي المسؤول في مكتب الأمن العام بالمدينة، في مؤتمر صحفي، إن قيود محاربة الفيروس تطبق على كل المواطنين الصينيين والأجانب دون تفرقة.

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