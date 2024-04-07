الصين مخاطبة أمريكا: نريد أن نكون «شركاء لا خصوماً»

اجتمع رئيس الوزراء الصيني “لي تشيانغ” في بكين، مع وزيرة الخزانة الأمريكية “جانيت يلين”، معربا، عن أمله في أن يكون بلداهما “شريكين وليس خصمين”.

وقال لي: إن “روّاد الإنترنت الصينيين يتابعون من كثب زيارتها إلى بلدهم منذ وصلت هذا الأسبوع إلى مدينة قوانغتشو”، مشيراً إلى “أنّ اهتمامهم هذا يُظهر التوقّعات والأمل في تحسّن العلاقة بين الصين والولايات المتحدة”.

من جانبها، أكدت الوزيرة الأميركية أن “هذه العلاقة لا يمكن أن تتقدّم إلا من خلال حوار مباشر وصريح”، وأضافت أن “قدرة البلدين على إجراء محادثات صعبة وضعت القوتين الاقتصاديتين العظميين على أساس أكثر استقرارا خلال العام الماضي”.

وتابعت يلين: إن “هذا لا يعني تجاهل خلافاتنا أو تجنب المحادثات الصعبة، بل يعني إدراك أننا لا نستطيع إحراز تقدم إلا إذا تواصلنا بشكل مباشر ومنفتح مع بعضنا بعضا”.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية أعلنت في وقت سابق، أنّ “يلين”، “اتّفقت خلال محادثات أجرتها على مدى يومين مع نظيرها الصيني “هي ليفنغ”، في قوانغتشو على أن يجري البلدان مباحثات مكثّفة حول نمو متوازن”.

هذا وتعتبر زيارة “يلين” إلى الصين، الثانية في غضون عام، وكانت الوزيرة الأمريكية زارت بكين في يوليو 2023″.