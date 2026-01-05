الصين مخاطبة ترامب: لا يحق لأي طرف أن يتصرف كـ«شرطي أو قاض» دولي

صرح وزير الخارجية الصيني وانغ يي، بأن الأحداث الأخيرة في فنزويلا حظيت باهتمام دولي واسع، مؤكدًا أنه لا يجوز لأي دولة أن تتصرف كشرطي دولي أو كقاضٍ على الساحة الدولية.

وجاءت تصريحات وانغ يي خلال لقائه في بكين مع وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، حيث أشار إلى أن الوضع الدولي الراهن يزداد تعقيدًا واضطرابًا مع تصاعد الضغوط الأحادية، مؤكدًا أن التغير المفاجئ في الوضع بفنزويلا جذب اهتمامًا كبيرًا من المجتمع الدولي.

وقال وزير الخارجية الصيني، إن الصين لا تعتقد أن أي دولة يمكن أن تقوم بدور الشرطي الدولي، ولا توافق على أن يدّعي أي طرف لنفسه صفة القاضي الدولي.

وشدد على ضرورة حماية سيادة جميع الدول وأمنها بالكامل بموجب القانون الدولي، مؤكدًا معارضة بلاده المستمرة للتهديد باستخدام القوة أو اللجوء إليها، وكذلك لفرض إرادة دولة على أخرى.

الاتحاد الأوروبي يدعو لاحترام إرادة الشعب الفنزويلي بعد احتجاز مادورو

شدد الاتحاد الأوروبي، على ضرورة احترام إرادة الشعب الفنزويلي باعتبارها “السبيل الوحيد” لحل الأزمة في البلاد، وذلك بعد احتجاز الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته على يد الولايات المتحدة.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، في بيان باسم 26 دولة عضو (باستثناء المجر) إن الاتحاد يحث جميع الأطراف على التحلي بالهدوء وضبط النفس لتجنب أي تصعيد قد يزيد تعقيد الوضع، مؤكدة أهمية التوصل إلى حل سلمي عبر الخيارات الشعبية بعيدًا عن العنف أو التدخلات الخارجية.

مجموعة دولية تدين العملية العسكرية الأمريكية في فنزويلا وتطالب بالإفراج عن مادورو

أصدرت البرازيل وتشيلي وكولومبيا والمكسيك وأوروغواي وإسبانيا، اليوم الأحد، بيانًا مشتركًا أعربت فيه عن قلق بالغ ورفض قاطع للعملية العسكرية الأمريكية الأحادية في فنزويلا، التي أسفرت عن اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته ونقلهما خارج البلاد.

وأكدت هذه الدول أن العمليات العسكرية الأحادية تشكل سابقة خطيرة تهدد السلام الإقليمي وتخرق القانون الدولي، مشددة على ضرورة حل الوضع في فنزويلا بالوسائل السلمية دون أي تدخل خارجي. كما أعربت عن قلقها الشديد بشأن أي محاولات للسيطرة على الموارد الطبيعية الاستراتيجية، في إشارة إلى احتياطيات النفط الضخمة في البلاد.

هذا وفي 3 يناير الجاري، شنت الولايات المتحدة هجومًا واسع النطاق على فنزويلا، أسفر عن احتجاز الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس ونقلهما إلى نيويورك.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مادورو وفلوريس سيخضعان للمحاكمة بتهم مزعومة تتعلق بالإرهاب المرتبط بالمخدرات وتهديد الأمن، بما في ذلك تهديد الولايات المتحدة.

وردًا على العملية الأمريكية، طالبت كراكاس بعقد اجتماع عاجل للأمم المتحدة، فيما كلّفت المحكمة العليا الفنزويلية نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز مؤقتًا بتولي مهام رئاسة الدولة.