الصين: مستشفيات ووهان خالية من أي إصابة بكورونا

مستشفيات مدينة ووهان، مركز إقليم هوبي، أصبحت خالية من أي حالة إصابة بـفيروس كورونا [رويترز]

أكد مسؤول في الصين، اليوم الأحد، أن جميع مستشفيات مدينة ووهان ، التي تفشى منها فيروس كورونا الجديد، باتت خالية من أي إصابة بالفيروس الذي انتشر في جميع أنحاد العالم.

ونقلت وكالة “رويترز” نقلا عن مسئول في مجال الصحة في تصريح للصحفيين الأحد، قوله إن مستشفيات ووهان أصبحت خالية من أي حالة إصابة بالفيروس.

وذكر المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية في الصين، مي فنغ، في إفادة صحفية “آخر الأخبار هي أنه بحلول 26 أبريل، كان عدد الإصابات الجديدة بمرض كوفيد-19، في ووهان “صفرا”، وذلك بفضل الجهود المشتركة لووهان والعاملين الطبيين من جميع أنحاء البلاد”، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

ووفقا للإحصائيات، فقد سجلت مدينة ووهان 46452 حالة إصابة، أو 56 في المئة من إجمالي الإصابات على مستوى الصين، كما شهدت وفاة 3869 مواطنا، أو ما يمثل 84 في المئة من وفيات كوفيد-19 على مستوى البلاد.

وكانت بيانات لجنة الصحة الوطنية الصينية أظهرت، اليوم الأحد، أن الصين سجلت 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في 25 أبريل مقابل 12 حالة في اليوم السابق دون أن تسجل أي حالة وفاة.

وكان من بين هذه الحالات الجديدة 6 حالات منقولة محليا من بينها 5 حالات في إقليم هيلونغجيانغ الحدودي الشمالي الشرقي، وحالة واحدة في إقليم قوانغدونغ بجنوب شرقي البلاد.

وأعلنت المدينة الصينية تسجيل 46452 حالة إصابة بفيروس كورونا، وهو ما يمثل 56 % من إجمالي الإصابات على مستوى الصين.

بينما توفي 3869 جراء فيروس كورونا في مدينة ووهان، وهو يمثل 84% على مستوى البلاد.

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