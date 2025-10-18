الصين وأمريكا تتفقان على جولة جديدة من المشاورات الاقتصادية

اتفق نائب رئيس الوزراء الصيني، هي ليفنغ، مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت والممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير، على عقد جولة جديدة من المشاورات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة “في أقرب وقت ممكن”، وفق ما نقلت وكالة “شينخوا” الصينية.

وزير الخزانة الأمريكي أكد عبر منصة “إكس” أنه أجرى مناقشات صريحة ومفصلة مع هي ليفنغ، وأن الاجتماع القادم بينهم سيُعقد شخصيًا الأسبوع المقبل في ماليزيا، استعدادًا للقمة المرتقبة بين الرئيسين دونالد ترامب وشي جين بينغ في منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، المقرر بين 31 أكتوبر و1 نوفمبر في كوريا الجنوبية.

وتأتي هذه المحادثات في ظل توترات متصاعدة بين البلدين، عقب إعلان الصين عن فرض قيود على تصدير العناصر الأرضية النادرة في 9 أكتوبر، والتي تستخدم في صناعات حيوية مثل أشباه الموصلات والطائرات.

وردًا على ذلك، هدد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 100% على السلع الصينية، لكنه أشار مؤخراً إلى أن هذه الرسوم قد لا تكون مستدامة، معربًا عن أمله في التوصل إلى اتفاق “عادل” مع الصين.

وفي تصريح منفصل، أكد وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو حق بلاده في حماية مصالحها الوطنية، مشيرًا إلى أن الإجراءات التقييدية الأمريكية الأخيرة تسببت في “أضرار جسيمة” للصين، وأن بكين قد تتخذ إجراءات مماثلة رداً على تلك القيود.

وانغ شدد على أهمية التعاون بين البلدين وضرورة تسوية الخلافات عبر الحوار والمشاورات على أساس المساواة، متطلعًا إلى استمرار التفاهمات التي تم التوصل إليها بين رئيسي البلدين مؤخرًا.