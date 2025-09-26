الصين وروسيا وإيران وباكستان ترفض إنشاء قواعد عسكرية في أفغانستان

أكد كبار مسؤولي الصين وروسيا وإيران وباكستان خلال اجتماع غير رسمي على هامش الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، اليوم الجمعة، رفضهم القاطع لإنشاء قواعد عسكرية في أفغانستان والمنطقة من قبل أي دولة، وذلك في خطوة تعكس حرص الدول الأربع على استقرار وسيادة أفغانستان.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، غوه جياكون، أن الاجتماع الذي عُقد في 25 سبتمبر ناقش الوضع الراهن في أفغانستان، وأثمر عن بيان مشترك شدد على احترام استقلال أفغانستان وسلامة أراضيها، مؤكداً أن الموقف يعكس إرادة مشتركة لدعم الاستقرار في البلاد.

وأشار البيان إلى أن الصين، بصفتها دولة جارة وعضو مسؤول في المجتمع الدولي، مستعدة لمواصلة التعاون مع جميع الأطراف المعنية لتقديم الدعم لأفغانستان، والمساهمة في جهود تحقيق السلام وإعادة الإعمار.

ويأتي هذا الإعلان في وقت توعد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أفغانستان بعواقب إذا لم تُستجب مطالبه المتعلقة باستعادة قاعدة باغرام الجوية، ما يضع المنطقة أمام تحديات دبلوماسية كبيرة.

وأكد البيان المشترك أن احترام سيادة أفغانستان واستقلالها وكرامتها الوطنية يمثل أساسًا لأي جهود دولية لدعم الاستقرار، وأن أي خطوات عسكرية أجنبية قد تقوض هذه المساعي وتزيد من التعقيدات الإقليمية.