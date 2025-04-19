الصين وكمبوديا.. اتفاق على شق «قناة فونان» لتعزيز كفاءة التجارة

وقعت الصين وكمبوديا اتفاقًا “بقيمة 1.2 مليار دولار لتمويل مشروع طموح يهدف إلى شق قناة جديدة لتعزيز كفاءة التجارة بين البلدين، المشروع، الذي يعرف باسم “قناة فونان تيشو”، يهدف إلى ربط فرع من نهر ميكونغ قرب العاصمة بنوم بنه بميناء على خليج تايلاند”.

وفي بيان صحفي صادر عن الوكالة الحكومية الكمبودية التي ترأس المشروع، “تم الإعلان عن توقيع اتفاق تمويل المشروع يوم الخميس خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى كمبوديا”، وعاد الرئيس شي إلى الصين يوم الجمعة بعد جولة في جنوب شرق آسيا شملت فيتنام وماليزيا”، بحسب وكالة “أسوشيتد برس”.

ووفقا للوكالة، “تم البدء في بناء القناة التي تمتد على طول 151.6 كيلومتر (94 ميلا) في عام 2024، لكن المشروع توقف بعد فترة وجيزة من حفل وضع حجر الأساس في الخامس من أغسطس، وذلك لأسباب لم يتم الكشف عنها بعد”.

ونقلت الوكالة عن رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيت قوله في وقت سابق: “إن شق القناة سيتم “بغض النظر عن التكلفة”، مؤكدًا أن المشروع سيعزز “المكانة الوطنية لكمبوديا، وسلامة أراضيها، وتنميتها”.

وتابعت، “الاتفاق تم توقيعه كعقد شراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث وقع نائب رئيس الوزراء الكمبودي صن تشانثول نيابة عن الحكومة الكمبودية، بينما وقع إينغ صنلي من شركة “فونان تيشو كوستال إنلاند واترويز المحدودة” كممثل للقطاع الخاص. ويشمل المشروع نموذج البناء والتشغيل والنقل، حيث يمتلك المستثمرون الكمبوديون 51% من المشروع، بينما يمتلك المستثمرون الصينيون 49%”.

ومن المتوقع أن “يوفر المشروع ما يصل إلى 50,000 فرصة عمل بشكل مباشر وغير مباشر في كمبوديا، مما سيسهم بشكل كبير في الاقتصاد الكمبودي”.

🇰🇭🇨🇳

🔴قناة فونان تيكو، كمبوديا، 17 يومًا، 10 كيلومترات تم الانتهاء منها.



أرسل المقاول الصيني 2500 آلة كبيرة للعمل ليلًا ونهارًا.



يبدو الأمر وكأنه مشهد لعبة.😅

ماهو المشروع:

قناة فونان تيكو، قناة جديدة بين نهر ميكونغ والبحر، القناة البالغ طولها 180 كلم، ستمتد قناة فونان تيكو من… pic.twitter.com/9kl3vIWxAC — الصين بالعربية (@mog_china) August 26, 2024