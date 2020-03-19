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الصين: ووهان تعلن عدم تسجيل أي إصابة جديدة بـ«کورونا»

عين ليبيا | نُشر الخميس، 19 مارس 2020 - 11:30
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عربي ودولي
عدد الوفيات في الصين 3245 [العربية]

أعلنت سلطات مدينة ووهان الصينية أنها لم تسجل ، أي إصابات جديدة للمرة الأولى منذ تفشي المرض، في حين ارتفعت الحالات القادمة من الخارج بنسبة قياسية ، بتصدر الإصابات في العاصمة بكين.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في البلاد إن الصين شهدت يوم الأربعاء 34 حالة إصابة مؤكدة ، أي أكثر من الضعف مقارنة بـ 13 حالة في اليوم السابق.

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من بين 34 إصابة مستوردة ، شكلت بكين 21 حالة ، وهو رقم قياسي يومي للمدينة.

وقالت هيئة الصحة في بيان يوم الخميس إن هذا يرفع إجمالي عدد الحالات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني حتى الآن إلى 80928 حالة.

وصل عدد القتلى من تفشي المرض في الصين إلى 3245 حتى نهاية يوم الأربعاء ، بزيادة ثمانية مقارنة باليوم السابق.

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