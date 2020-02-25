الصين.. يطور لقاحاً واعداً ضد فيروس « كورونا»

عملية تطوير هذا اللقاح الواعد حتى دخوله إلى الأسواق العالمية ستكون طويلة [انترنت]

أعلن فريق من العلماء تابع لجامعة تيانجين الصينية عن تطوير لقاح واعد ضد فيروس كورونا الجديد يتم تعاطيه عن طريق الفم.

وأوضحت صحيفة “هوانكيو شيباو” أن فريقا من المتخصصين يرأسه البروفيسور، هوانغ جينهاي، يعكف على تطوير لقاح جديد يستخرج في الأساس من خميرة الخبز، فيما يستعمل البروتين s لفيروس كورونا الجديد، بمثابة محفز لتوليد أجسام مضادة.

وأفيد في هذا السياق بأن البروتين s يمكن أن يلتحم بمستقبلات الجسم المضيف، وهو بروتين محوري يسهم في تسهيل اختراق الفيروس للجسم من خلال الخلايا الحساسة، ولهذا السبب تحديدا، أصبح البروتين s الهدف الرئيس في تطوير اللقاحات والأدوية للوقاية من فيروس كورونا المستجد وعلاج مضاعفاته.

وذُكر أن البروفيسور هوانغ جينهاي تناول شخصيا 4 جرعات من اللقاح الجديد الذي وضع على هيئة كبسولات وأقراص، ولم تسجل أي آثار جانبية له، فيما يشير الخبراء القائمين عليه إلى أنه يتميز، بالإضافة إلى سلامته، بسهولة الاستخدام وبسرعة إنتاج عالية، كما يمكن لهذا النوع من اللقاحات أن يحفز المناعة الموضعية للغشاء المخاطي وينظم فعالية مناعة الجسم.

ويرى رئيس فريق الخبراء أن هذا اللقاح يمكن استخدامه في الأغراض الوقائية والعلاجية على حد سواء، بفضل حساسية المستحضر العالية ضد الأمراض المعدية.

بالمقابل، يقر البروفيسور الصيني بأن عملية تطوير هذا اللقاح الواعد حتى دخوله إلى الأسواق العالمية ستكون طويلة، مشيرا إلى أن فريقه يقوم حاليا بإجراء تقييم وتحليل دقيق للفعالية والجدوى من بدء الإنتاج.

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