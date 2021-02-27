الصين: 100 ألف جرعة لقاح هبة الى تونس

تونس أعلنت انها ستتلقى 100 ألف جرعة من لقاح ضد فيروس كورونا في شكل هبة من الصين، بينما تأخر وصول حصتها المتفق عليها في اطار المبادرة الأممية “كوفاكس”.

ولم يتم تحديد نوع اللقاح الذي سيتم إرساله ولا تاريخ وصوله، على ما أفادت رئاسة الجمهورية. وفقا لفرانس برس.

طوّرت شركتان صينيتان لقاحي “سينوفارم و”سينوفاك” (كورونافاك).

وأكدت رئاسة الجمهورية في بيان ليل الخميس-الجمعة أنها تبلغت “الخميس استعداد جمهورية الصين الشعبية لتوفير جزء من هذه اللقاحات لتونس في شكل هبة، حيث أعرب السفير الصيني السيد زاهنغ زوانغو اليوم عن استعداد بلاده لتقديم مائة ألف جرعة تلقيح ضد فيروس كوفيد 19 بمجرد توفير آليات نقل اللقاح في الأيام القليلة القادمة”.

وأكدت السلطات الصحية في البلاد انه تم اكتشاف سلالة جديدة محلية من الفيروس ولكن ليست بالخطيرة.

أعلنت مسؤولة في وزارة الصحة التونسية الأسبوع الفائت إرجاء حملة التلقيح ضد فيروس كورونا إلى الشهر المقبل بعد تأخر وصول الجرعات.

وكانت الحكومة أعلنت في وقت سابق أنها تتوقع وصول 94 ألف جرعة من لقاحات فايزر وأسترازينيكا/أكسفورد في منتصف فبراير.

وتتخلف تونس عن المغرب والجزائر اللتين بدأتا حملات التلقيح أواخر كانون الثاني/يناير باستخدام لقاحي أسترازينيكا/أكسفورد وسبوتنيك-في.

وتلقت الجزائر الأربعاء هبة من الصين تتضمن 200 ألف جرعة من لقاح سينوفارم، على ان تصل المغرب 500 الف جرعة من هذا اللقاح وفقا لوسائل اعلام محلية.

وسجلت تونس التي تعد 11,7 ملوين نسمة، منذ بدء تفشي الوباء أكثر من 231 ألف إصابة بفيروس كورونا من بينها حوالي 8 آلاف وفاة حسب أرقام وزارة الصحة.