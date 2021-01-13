الصين.. 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية

في أعلى زيادة يومية في الإصابات منذ أكثر من 5 أشهر، اللجنة الوطنية للصحة في الصين، أعلنت اليوم الأربعاء، عن تسجيل 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت اللجنة في بيان أن 107 من الحالات الجديدة كانت حالات إصابة محلية، وأن عدد حالات الإصابة الجديدة بدون أعراض، التي لا تعتبرها الصين حالات مؤكدة، تراجعت إلى 38 حالة من 81 حالة في اليوم السابق. وفق ماذكرت قناة “روسيا اليوم”.

وبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بمرضكورونا المستجد في البر الرئيسي الصيني 87607 إصابات، بينما ظل إجمالي الوفيات دون تغيير عند 4634.