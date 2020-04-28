الصين.. 6 إصابات جديدة بكورونا ولا وفيات

سجل بر الصين الرئيسي 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجل بر الصين الرئيسي 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، يوم 27 أبريل، ارتفاعا من 3 قبل يوم واحد، وفقا لإحصاءات رسمية.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في بيان، الثلاثاء، إن عدد الحالات التي تشمل مسافرين قادمين من الخارج، ارتفع بمقدار 3 مقارنة بيوم الاثنين.

وارتفع عدد الحالات التي لم تظهر أعراض المرض على أصحابها إلى 40 يوم الاثنين، مقابل 25 قبل يوم.

ووصل العدد الإجمالي للإصابات بمرض “كوفيد 19” حتى الآن في بر الصين الرئيسي، إلى 82836، في حين ظل عدد الوفيات بسبب المرض دون تغيير عند 4633.

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