الصّين تؤكد أنّ الحل يجب أن يكون ليبياً وبملكية ليبية

أكّد المندوب الصيني في الأمم المتحدة تشانغ جون، أنّ بلاده تؤمن بأنّ الحل في ليبيا يجب أن يكون ليبيا خالصا وبملكية وقيادة ليبية بعيداً عن أي تدخلات.

جاء ذلك خلال اجتماع أجراه المندوب الصيني بالأمم المتحدة مع نظيره الليبي الطاهر السني ومندوبي المجموعة الإفريقية الممثلة في مجلس الأمن، بحثوا تطورات الوضع السياسي في ليبيا.

وأكدت المجموعة الإفريقية على أهمية استكمال المسار الانتخابي بشكل توافقي ودون اقصاء، وألا تكون الانتخابات غاية بل وسيلة تساهم في حل الأزمة نحو الاستقرار، والعمل على إنهاء كافة انواع التدخلات الأجنبية مع أهمية الدور الأفريقي لدعم المصالحة الوطنية