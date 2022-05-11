الصّين تؤكد أنّ موقفها إزاء ليبيا ثابت وواضح

قال السفير الصيني لدى ليبيا وانغ شيمين إنّ موقف بلاده فيما يخص الملف الليبي ثابت وواضح، وهو التمسك بدعم سيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها، ودعوة جميع الأطراف إلى بناء التوافق وجسر الخلافات.

ووأوضح شيمين لوكالة الأنباء الليبية أن الصين تؤكد ضرورة إيجاد حل للمأزق السياسي عن طريق الحوار والتشاور في أقرب وقت ممكن، وتهيئة الظروف للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

ودعا السفير الصيني لدى ليبيا وانغ شيمين إلى سحب المقاتلين والقوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا في أقرب الآجال، مشيرا إلى أن الصين تدعم دور الأمم المتحدة كقناة رئيسية للوساطة بين الأطراف الليبية.