الصّين تؤكد سعيها في أن تتوصل الأطراف الليبية إلى حل وسط للأزمة

دعت الصين كافة الأطراف في ليبيا إلى حل خلافاتها من خلال المفاوضات وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وبذل قصارى جهدها لتجنب جميع أشكال العنف.

وقال نائب المندوب الصيني في جلسة مجلس الأمن بشأن ليبيا داي بينغ إنّ بلاده تأمل بأن تحافظ الأطراف الليبية على زخم الحوار والمفاوضات الذي تحقق في الفترة السابقة.

وتابع بينغ أنّ بيكين تسعى جاهدة للتوصل إلى حل وسط، وأن تتوصل الأطراف المحلية إلى اتفاق على أساس دستوري لتهيئة ظروف مواتية لإجراء انتخابات مبكرة.

وحث نائب المندوب الصيني المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى العمل بنشاط على تعزيز الحوار والمفاوضات بين الأطراف الليبية.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أكد داي بينغ أن استعادة حركة الاقتصاد وتنميته وتحسين سبل العيش هي الأدوات الرئيسية لإحلال السلام والاستقرار في ليبيا، مضيفا أن النفط مصدر أساسي للدخل بالنسبة للاقتصاد الليبي.