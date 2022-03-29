«الضاوي» يدعو البلديات بعد تنفيذ تعليمات وزير الحكم المحلي في حكومة الوحدة

طالب وزير الحكم المحلي في الحكومة المكلفة من مجلس النواب ، سامي الضاوي، عمداء البلديات ورؤساء المجالس التسييرية بعدم تنفيذ ما يصدر من تعليمات أو قرارات صادرة عن وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية.

وشدّد الضاوي، في خطاب رسمي، على ضرورة التنفيذ والالتزام بمبدأ المشروعية الإدارية، ووضع الأحكام الواردة من وزير حكومة «تصريف الأعمال» بعدم تنفيذ أي قرارات أو تعليمات .

ولفت وزير الحكم المحلي إلى أنّ ذلك يأتي لما لوزارة الحكم المحلي بالحكومة الليبية من الصفة الرسمية الوحيدة للدولة الليبية، والمعنية بالإشراف المباشر على أداء عمل المجالس البلدية.

الجدير بالذكر أن وزير الحكم المحلى بالحكومة الليبية سامي علي الضاوي خاطب، الأسبوع الماضي، المجلس الأعلى للإدارة المحلية وعمداء البلديات وجهاز الحرس البلدي لمنع تنفيذ قرارات أو تعليمات صادرة عن حكومة الوحدة الوطنية باعتبارها حكومة تصريف أعمال منتهية الولاية القانونية.