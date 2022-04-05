«الضاوي» يدعو عمداء البلديات بتغليب المصلحة العامة والانحياز للوطن

حثّ وزير الحكم المحلي بالحكومة المكلفة من مجلس النواب سامي الضاوي عمداء البلديات وأعضاء المجالس البلدية على التحلي بالمسؤولية وتغليب المصلحة العامة، واتخاذ موقف شجاع يسجله التاريخ عبر الانحياز للوطن.

وأكّد الضاوي أنّهم يعملون للخروج بليبيا من أمواج الفوضى إلى بر الاستقرار، وأنّهم يطمحون أن تكون حكومتهم أول حكومة ليبية ليبية اللبنة الأولى في طريق بناء الوطن بعد سنوات من الحروب.

وأكّد الضاوي سعيهم لإذابة الخلافات، وعودة الوطن إلى كيان موحد يمثل كافة الليبيين، مجددا التأكيد أنّ هدفهم توحيد ليبيا عبر توحيد المؤسسات، والبدء في مصالحة عامة حقيقية تجمع شتات الوطن.

وتابع الضاوي أنّ هدف الحكومة هو توحيد البلاد وإنهاء الانقسام المؤسساتي وتنفيذ مصالحة حقيقية تجبر خواطر المتضررين من الحروب، وإذابة الخلافات بين الليبيين بمختلف أطيافهم وانتماءاتهم من امساعد إلى رأس جدير ومن الساحل إلى أقصى الجنوب.