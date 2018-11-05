الضربة القاضية.. قاضية

بعد خسارته منذ بضعة أيام، الملاكم الإيطالي “كريستيان داجيو” توافيه المنية بعد بعد مباراة جمعته مع ملاكم تايلاندي.

الملاكم الإيطالي خسر مباراته في تايلاند، بعد تعرضه لضربة قاضية تسببت في خسارته للنزال.

الملاكم البالغ من العمر 49 عاما تلقى ضربة قوية في الجولة الثانية عشر، ليوقف بعدها الحكم المباراة، ليتدخل الفريق الطبي لإسعاف الملاكم الإيطالي.

ودخل بعدها “داجيو” في غيبوبة لعدة أيام في مشفى، ليتوفى بعد ذلك، بحسب موقع “boxingscene“.

يذكر أن الملاكم الإيطالي في رصيده 10 انتصارات من 10 نزالات سابقة في مسابقة الفنون القتالية المختلطة المعروفة باسم “Muay Thai”.

المواي تاي، والمسمى أحيانا بالملاكمة التايلاندية، هو عبارة عن فن قتالي تم ابتكاره من أجل الجند وذلك في القرن السادس عشر.

وقد ساعد هذا الفن سكان تايلاند على التصدي للبيرمانيين أثناء الغزو. اليوم، تمارس الملاكمة التايلاندية في العالم بأشمله.

يتطلب هذا الفن المنحدر من “كرابي كرابونج”، لياقات بدنية مثل الخفة، ردود الفعل، القدرة والقوة، كما يتطلب لياقات ذهنية كالاحترام.

ويلقب هذا الفن بـ“فن الأطراف الثمانية” بسب استخدام اليدين والكوعين والرجلين والركبتين.