الضفة الغربية.. اسرائيل تقصف مخيم جنين وتوقع قتلى وعشرات الإصابات والاعتقالات

قصفت طائرة حربية تابعة للجيش الإسرائيلي، مبنى داخل مخيم جنين في الضفة الغربية بصاروخين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، “مقتل فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين بالضفة الغربية”.

وقالت وزارة الصحة في بيان: “تبلغنا بارتقاء شهيدين، لم تعرف هويتهما بعد، برصاص الاحتلال في مخيم جنين”.

بدورها، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”: “استشهد شابان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم جنين للاجئين”، مشيرة إلى ارتفاع عدد القتلى إلى 19 شخصا، بالإضافة إلى عشرات الإصابات والاعتقالات، منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية الواسعة في المخيم”.

هذا “وتشهد الضفة الغربية تصعيداً في أعمال العنف، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر 2023”.

وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن الأسبوع الماضي، البدء بعملية عسكرية في مدينة جنين في الضفة الغربية، وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الحكومة الإسرائيلية أطلقت على العملية العسكرية في الضفة الغربية اسم “السور الحديدي”، وجاء ذلك بعد أيام من وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ودخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة “حماس” الفلسطينية، حيّز التنفيذ، الأسبوع الماضي.

غزة.. انتشال 520 جثة من تحت الأنقاض منذ وقف إطلاق النار

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في قطاع غزة “انتشال جثث 520 قتيلا من تحت أنقاض القصف الإسرائيلي منذ وقف إطلاق النار مؤخرا”.

كما أفادت أنها “فقدت خلال العدوان الإسرائيلي نحو 85 % من المنشآت والمعدات، مناشدة الوسطاء الضغط على “الاحتلال للسماح بإدخال المعدات اللازمة”.