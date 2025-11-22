الضفة الغربية.. اعتقالات وقتلى برصاص الجيش الإسرائيلي

اغتال الجيش الإسرائيلي شرطيّاً فلسطينياً واعتقل آخر خلال عملية نفذها في قرية تل، جنوب غربي نابلس في الضفة الغربية، وفق ما نقلته إذاعة الجيش الإسرائيلي على موقع “إكس”.

وأشارت الإذاعة إلى أن الشرطيين الفلسطينيين “مُتّهمان بإطلاق النار على قوة إسرائيلية” قبل أيام في مدينة نابلس، ما أدى إلى إصابة جندي بجروح.

وفي سياق متصل، قُتل شابان فلسطينيان برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة كفر عقب شمال القدس، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

وتشهد الضفة الغربية توتراً متصاعداً مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية، التي تشمل مداهمات وعمليات هدم واعتقالات، فيما تتهم السلطة الفلسطينية إسرائيل باستهداف أجهزتها الأمنية وتقويض جهودها للحفاظ على الاستقرار في المناطق الفلسطينية.

وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه قطاع غزة هدنة نسبية جرى التوصل إليها بعد نحو عامين من الحرب، التي أدت إلى مقتل نحو 70 ألف فلسطيني وإصابة نحو 170 ألفاً، وسط استمرار التوترات في الضفة الغربية وعمليات الجيش الإسرائيلي.